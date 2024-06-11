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- 中根ケンイチ『SUNTORY OLD／レトロフューチャー展』写真・直筆・額装
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商品詳細
中根ケンイチ 『 SUNTORYOLD／レトロフィーチャー 』写真／直筆・額装 】98年ギャラリーRocket作品展サントリー作品柳原良平数ある中からご覧下さり誠にありがとうございます。【 中根ケンイチ/イラストレーター 『 SUNTORYOLD／レトロフィーチャー 』写真／直筆サイン・額装元箱 】1998年表参道ギャラリーRocketにて個展・（展示イラスト）で展示販売された代表作品です。その後1998.1999デザイン、イラストを手掛けたサントリーOLDバレンタインパッケージで発売しています。写真作品で裏に直筆サイン、状態良好、画像判断、古い物、アンティークにご理解ある方のみ入札お願い致します。サイズ(多少の誤差はご了承下さい)額装445x575x23mm／ 写真作品420x395mm
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中根ケンイチ『SUNTORY OLD／レトロフューチャー展』写真・直筆・額装 ...
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