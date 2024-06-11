安行 大井戸 茶碗 磯博 共箱 共布 茶道具 茶器 安行焼 新品 未使用 です。

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安行大井戸茶碗磯博共箱共布茶道具茶器安行焼新品未使用です。サイズ：径15.5ｃｍ 高さ 9.2ｃｍ.自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道 煎茶 茶托 茶筒 茶合 茶匙 抹茶 玉露 染付 茶碗 茶具 茶器 緑茶 抹茶碗 茶碗 アンティーク わび さび 釉薬 窯元 茶道具 磯博#安行焼#安行_大井戸茶碗#大井戸茶碗#井戸茶碗#磯博#磯_博#茶碗#茶道具#茶器#茶入#抹茶#抹茶茶碗#新品#未使用#保管品#値下げカラー...ベージュ種類...茶道具