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安行 大井戸 茶碗 磯博 共箱 共布 茶道具 茶器 安行焼 新品 未使用 です。
商品番号 U79415567972
商品名

安行 大井戸 茶碗 磯博 共箱 共布 茶道具 茶器 安行焼 新品 未使用 です。
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

安行大井戸茶碗磯博共箱共布茶道具茶器安行焼新品未使用です。サイズ：径15.5ｃｍ　高さ　9.2ｃｍ.自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　茶碗　茶具　茶器　緑茶　抹茶碗　茶碗　アンティーク　わび　さび　釉薬　窯元　茶道具　磯博#安行焼#安行_大井戸茶碗#大井戸茶碗#井戸茶碗#磯博#磯_博#茶碗#茶道具#茶器#茶入#抹茶#抹茶茶碗#新品#未使用#保管品#値下げカラー...ベージュ種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/unusable424374.html
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