【値下げしました】wanima ライフグッズまとめ売り

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WANIMAのライブグッズです未使用ではないですが、それぞれ数回程度。普段使いではなく、ライブのときのみです。ホームクリーニングにて自宅保管でした。若干色落ちしている部分もあります（最後の画像をご参考に）TシャツMサイズ×2パーカーLサイズ×1タオル×3