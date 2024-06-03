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掛軸 滕英『水墨山水図』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 g050622
商品番号 O76999929292
商品名

掛軸 滕英『水墨山水図』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 g050622
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 7,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■■■商品説明■■■山間の風景を、柔らかな筆致で描きあげた、爽やかな水墨山水画です。見る者の心を穏やかに包んで、心地よい清流の音が微かに聴こえてきそうな見事な作品です。この画の濃淡がとても素晴らしいと思います。季節が無さそうで、年中に飾られます。＜状態＞目立った汚れ、傷みはなく、比較的良好です。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約196cm幅約55cm
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