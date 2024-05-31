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TONKAのグレーダー
商品番号 T65711882236
商品名

TONKAのグレーダー
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···イエロー昭和50年代のTonkaのグレーダーです。当時は、高価なものでした。知り合いの画家が画材にしていたのですが、気に入り無理やり譲ってもらいました。インテリアにいいと思います。縦45cm横18.5cm高さ18cmほどです。
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