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商品詳細
カラー···イエロー昭和50年代のTonkaのグレーダーです。当時は、高価なものでした。知り合いの画家が画材にしていたのですが、気に入り無理やり譲ってもらいました。インテリアにいいと思います。縦45cm横18.5cm高さ18cmほどです。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement703999.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial55216.html
http://narcologia.ru/goods/reflector811064.html
Hallmark 記念品クリスマスオーナメント 2018年 マイティ・トンカ・ロード・グレーダー
TONKAのグレーダー-
TONKA トンカ ビッグサイズ モーターグレーダー 全長45センチ 動作OK品 ...
Hallmark 記念品クリスマスオーナメント 2018年 マイティ・トンカ・ロード・グレーダー
TONKAのグレーダー
TONKA トンカ ビッグサイズ モーターグレーダー 全長45センチ 動作OK品 ...
TONKAのグレーダー
TONKAのグレーダー - 通販 - gofukuyasan.com
ジャンク TOMY ミニカー Tonka トンカ タフ グレーダー ※状態悪・動作 ...
TONKAのグレーダー
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