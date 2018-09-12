KAWAI 電子ピアノCN25A

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商品詳細
ホワイト系の色目立つ汚れなく、とても綺麗で動作確認済み。梱包なし、組み立て済みのままか、上下別に分解のみで、手渡しのみ。県内同地域でお願いしたいです。①解体せずにこちらの車に積むことができるので、お届けのみで車からおろすのからは購入者様の方でおろして受け取りして頂くか、②お互いの中間地点でお渡しする事も可能、その際お気持ち程度ですがお値引きさせて頂きます。(②も車からおろすのは購入者様の方でお願いします)③お値引きありで完全に取りにきていただくか、40キロほどだったと思うので、ちょっと力のある女性二人か、男女二名で充分運べる重さだと思います。大人の女と中学生の男の子でも充分運べました。電源コード、椅子、説明書あり。
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