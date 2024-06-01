教会騎士団 Fate / Stay Night セイバー 1/6 レジンキット



教会騎士団 1/6スケールレジンキット セイバー | まんだらけ Mandarake



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教会騎士団』さん「セイバー(ドレスVer.)」「シャナ」: 瓦礫な部屋



ワンダーフェスティバル2008夏レポート1: 天羅Blog



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組もうとしたのか一部パーツに真鍮線を通そうとした穴があります確認したところパーツは全部ありました●教会騎士団原型:RIMFate/StayNight●セイバー1/6レジンキット●画像をよくご確認の上ご入札お願い致します●画像に写っている物が全てとなります性別···女フィギュア種類···その他