ソプラノサックス　セルマーマウスピース　s90 170

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商品詳細
アクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者半年前に楽器店で選定して新品購入いたしました。3回ほど使いましたが、併用していたマウスピースをメインで使っているため出品いたします。傷や刻印の剥がれ等はございません。10本程度の中から選んだものなので鳴りは良い方だと思います。セルマーのポーチもお付けします。発送に関してなるべく早い発送を心がけております。ご質問等ございましたらご遠慮なくコメントお願い致します。
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