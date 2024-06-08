枠杁画仙紙 半切り 三種類 40枚

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商品詳細
枠杁画仙紙半切り三種類40枚白10枚カラシ10枚うす茶20枚購入価格１０枚入り6000円自宅保管になります。白ですが、傷みがあります。個人保管品のため、しみ・汚れ・破れ等がある場合がございます。ご理解の上ご購入下さい。
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