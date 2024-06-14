スペースゴジラのソフビ

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商品詳細
人気キャラクター...ゴジラフィギュアシリーズ...ゴジラ/ガメラ/その他怪獣特徴...ソフビ1994年ゴジラvsスペースゴジラのソフビ約３０年前のソフビです新品で購入後飾らず、暗室で保管していました。コレクション整理のための出品です。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate545148.html
http://narcologia.ru/goods/organization910162.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce26655.html
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