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リザードンまだまだあるなまだたくさんあるので気になる人はフォローください。転売ヤーでない方に買って欲しいです。素人なのでご自身でご判断ください。高圧的な方がいるのですが、勘弁してください。返品不可です。