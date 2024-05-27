茶道具　香合　清水六兵衛　青磁桔梗香合

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商品詳細
種類···茶道具高さ約4.4センチ 径約5.6センチ京の名工 六代 清水六兵衛の作青磁の桔梗香合です。目立つ傷や汚れ等は無く、状態は良好です。共箱は経年による、ヤケ、汚れ等見受けられます。
http://narcologia.ru/goods/shuttle308525.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln530302.html
http://narcologia.ru/goods/marshal33080.html
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