7ORDER グッズ セット

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グッズ種類···Tシャツジャンル···男性グループ【購入時期】2021年頃【購入場所】通販サイト、心斎橋の展示会⚪︎Tシャツ白半袖Mサイズ⚪︎タオル×1⚪︎ポーチ大小×2⚪︎リングライト青長妻怜央×3⚪︎ステッカー、チャーム×5※7OD0061枚のみ（グループ名ロゴ）抜けあり⚪︎ラバーバンド×1FC限定（ファンクラブ限定）商品あり。※リングライトは未開封、未使用のため、点灯確認していません。計13点⚠️商品到着後は購入者様の方で再販売等していただいて構いません。値下げ❌神経質な方はご遠慮ください。#7ORDER#SevenOder#セブンオーダー#Lovetune#ジャニーズ#ジャニーズジュニア#燦参七拍子#小田ちゃん#安井謙太郎#真田佑馬#森田美勇人#萩谷慧悟#諸星翔希#阿部顕嵐#長妻怜央#岡本玲#その結婚正気ですか#テレビ東京