B'z LIVE-GYM STARS プレミアム席 タペストリー

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商品詳細
B'zLIVE-GYMPleasure2023STARSプレミアム席専用-STARS-メモリアルデザインタペストリータペストリーの出品です。いただいてからそのまま未開封です。写真2枚目の状態でお送りいたします。
http://narcologia.ru/goods/calling595150.html
http://narcologia.ru/goods/rouge222310.html
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