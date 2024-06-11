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ポケモン　クレイバースト　パラダイムトリガー　スターバース　他　60パック
商品番号 K70218465249
商品名

ポケモン　クレイバースト　パラダイムトリガー　スターバース　他　60パック
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,974 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品はガチャの景品で頂いた物になります。スカーレット　10スノーハザード　10クレイバースト　10トリプレットビート　10スターバース　10パラダイムトリガー　10未サーチ品になります。中身に何が入っているかわからないので中身での評価はおやめください。sr以上が複数枚入ってる場合や入ってない場合があるかもしれません。すり替え防止のためノンクレームでお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/rebellion199478.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture783241.html
http://narcologia.ru/goods/mythic199135.html
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