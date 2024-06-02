西村瑠伊斗　ルーキー　直筆サインカード

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商品詳細
※値下げ不可ＢＢＭ東京ヤクルトスワローズ２０２３西村瑠伊斗 直筆サインカード《５０枚限定》【状態】美品（スリーブ＆硬質ケース保管）【おまけ】銀紙版《２００枚限定》など５枚【発送方法】宅急便コンパクト（匿名配送）ＢＢＭベースボールカードプロ野球カードレアカード激レアルーキー直筆サイン直書き貴重サインカードサイン入りルーキーカードＲＣシリアルカードシリアルナンバースペシャルインサートヤクルトスワローズ西村瑠伊斗サインにしむらるいとドラフト２ドラ２期待の若手コレクションチームリミチームパック
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