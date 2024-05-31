Fernandes TEJ PROTO Mod.

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ご覧頂きありがとうございます。こちらのギターは2017年にTEJのPROSPECが10本リリースした後、大阪フェルナンデスが立ち上げた企画で製作致しましたTEJPROTOになります。当時1本のみの制作でした。内容と致しましてはFernandesのTE-380HTのライン無しで指板がローズウッドという所でしょうか。今ではあまり見ない程に真っ黒なローズウッドが使われている所、ヘッドロゴがFernandesのみになっている部分も限定感があって良いと思っております。当方TE-240HTを所有しており、サブでブラックラインが欲しかった為こちらを購入した後、プロの方に依頼してBOOWY時代にサブでセットしてあったブラックラインに塗り替えました。ラインの感じも忠実に再現して頂きました。コロナで音楽活動が出来なくなってしまい、このギターは日の目を見る事が無く現在まで殆ど弾く事のないままケースで保管されておりましたので今回手放す事に致しました。ですが、自分の拘りから中々の金額を掛けてカスタムをしていますので手放したくないのが本心ですが、生活環境が変わりましたので、出品させて頂きます。最近リリースされましたPROSPECTEJは82万5000円でしたが、それよりは安く設定させて頂きます。NECK:SelectedMaple1P(14°)SCALE:648mmFINGERBOARD:SelectedRosewood,22F,350RNUT(width):CarbonNutTUNER:SchallerM6mini(6L)JOINT:Bolt-OnBODY:SelectedAlder2P,45mmPICKUPS:(Neck)EMG-SA(Bridge)EMG-SACONTROLS:1Volume、1Tone、3WayMini-SwitchBRIDGE:GOTOHGTC-101付属品ハードケース、保証書、コントロールプレート、ストラップピン布袋寅泰 BOOWYGibsonFenderzemaitis氷室京介zodiacworks