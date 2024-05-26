ポケモンカード　クレイバースト　未開封シュリンク無し1box

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商品詳細
購入時に中のパック数確認の為シュリンクとペリペリは外されましたが、BOXそのままで差し替え等の無い製造番号一致の30パックとなりますのでSR、SAR、AR、URなどの封入率はシュリンク付きBOXと同じです。購入後に店員さんにコンビニのテープでしっかり止めて頂いたためサーチ、すり替えなどの心配は無いかと思われます。このまま宅急便コンパクトに入れ発送致します。ボックスパックシングル···ボックス(box)
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