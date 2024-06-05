JULIUS KEILWERTH テナーサックス用マウスピース

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JULIUSKEILWERTHテナーサックス用マウスピース #6です。※土日限定で値下げしてます。SX90Rテナー購入時の付属品です。日本では、マウスピース単体ではほぼ販売されていない代物です。長期保存していた為、リガチャー内側の印字がマウスピース本体に付着しています（写真4-5）が、使用には全く問題ありませんし、隠れて見えない部分です。値下げ交渉、遠慮なくコメントください。#ユリウスカイルベルト#ユリウスカイルベルス付属品:リガチャー、キャップ