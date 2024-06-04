茶道具　小川長楽造　黒楽茶碗　時代箱付　C R3731

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大きさ 高さ約７．５cm 幅約１１cmにゅうと思われる箇所が見受けられます。（画像８枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。