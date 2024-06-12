RANE SL4 本体のみ　ケース付き

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最終売切り価格に再値下げしました‼️即発送可能seratodjインターフェイスSL4です。最近は出番がなくなり手放すことにしました。まだまだ使っていただけると思います。動作は確認済みです、電源、ケーブル、バイナル等は附属しませんがよろしくお願いいたします。