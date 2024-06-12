八乙女楽　モンぬい　ワルモフ　2個セット　きらどるぬいぐるみ　アイナナパレード

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〜商品名〜アイドリッシュセブン IDOLiSH7きらどるぬいぐるみ〜アイナナパレード〜vol.2八乙女楽〜アイナナパレードモフモフお掃除大作戦〜vol.2八乙女楽合計2個、送料込みのお値段です。〜状態〜外には持ち出していません。数日部屋に飾り、その後は袋に入れて暗所にて保管していました。タグ、ボールチェーン付きです。獲得当時、顔の形を整えたりするため中の綿を動かしていました。素人保管になります。初期傷等が気になる方は購入をご遠慮ください。〜梱包〜水濡れ防止ゆうパケットプラスにて発送予定。上から押さえつける形になるかもしれません。ご了承ください。〜その他〜即購入大歓迎です。バラ売り不可。コメントのやりとり中でも購入された方が優先ですのでご了承くださいませ。迅速丁寧な対応を心がけます。ご検討よろしくお願いします。〜検索用〜アイナナ TRIGGERモンぬい わるもふ