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☆未使用品☆ドラムスティック negi 17組34本セット
商品番号 R81794821648
商品名

☆未使用品☆ドラムスティック negi 17組34本セット
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

negiドラムスティック17組34本セット未使用品で倉庫で眠っていました。多少の日焼けシール跡など御座います。自宅保管の為、気になる方はご遠慮下さい。学校の部活や練習用にいかがでしょうか。#ドラムスティック#ドラム#negi#バンド#バチ#打楽器#◆みんみんショップ◆商品一覧種類...ドラムセットアクセサリー・パーツ...スティック
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