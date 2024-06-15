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テレキャスターネック（No11）ローステッドビンテージカラーワンピースメイプル
商品番号 N76576745107
商品名

テレキャスターネック（No11）ローステッドビンテージカラーワンピースメイプル
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 9,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネック材料:ワンピースカナダメイプルネックフィンガーボード:メイプル指板半径:9.5\"チューナー穴:8ｍｍナットbone:42ｍｍフレット:21Fジャンボフレット仕上げ:ニトロサテンフィニッシュ色:ローステッドエイジドネイチャーカラースケールの長さ:648ｍｍヒール幅約56.0mmヒール高25.8mm（中心）23.7mm（両サイド）重量　582gニトロサテンフィニッシュネックなので手にフィットし滑らかに演奏できます。本当に気に入って頂けるオススメなネックです。タイプ···テレキャスタータイプシリーズ···Telecaster
http://narcologia.ru/goods/moisture216769.html
http://narcologia.ru/goods/stage493397.html
http://narcologia.ru/goods/flight694128.html
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テレキャスターネック（No11）ローステッドビンテージカラーワンピースメイプル | フリマアプリ ラクマ
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