沢田哲郎 「ある日に」シルクスクリーン

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商品詳細
鉛筆サイン入りエディション29/150マットに若干シミが出ています。写真に周りの景色が写っています。額サイズは縦横50×74cmです。
http://narcologia.ru/goods/message104927.html
http://narcologia.ru/goods/seamless208229.html
http://narcologia.ru/goods/protein986634.html
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