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7弦用 IBANEZ EDGE-ZERO トレモロブリッジ
商品番号 U40312278084
商品名

7弦用 IBANEZ EDGE-ZERO トレモロブリッジ
ブランド名 アイバニーズ
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IBANEZの7弦用トレモロブリッジです。LOーPROEDGEからの換装を考えていたのですが、結構手間がかかるので、手離します。ネジが一本欠品。写真に写っている物が全てです。3/20値下げ致しました。　9/20値下げしました。
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