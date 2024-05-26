7弦用 IBANEZ EDGE-ZERO トレモロブリッジ

IBANEZの7弦用トレモロブリッジです。LOーPROEDGEからの換装を考えていたのですが、結構手間がかかるので、手離します。ネジが一本欠品。写真に写っている物が全てです。3/20値下げ致しました。 9/20値下げしました。



Ibanez EDGE-ZERO 7弦用 コスモブラック トレモロブリッジ 長期保管品 ...



アイバニーズ エッジトレモロブリッジ7弦用 - エレキギター



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