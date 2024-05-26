7弦用 IBANEZ EDGE-ZERO トレモロブリッジ

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商品詳細
IBANEZの7弦用トレモロブリッジです。LOーPROEDGEからの換装を考えていたのですが、結構手間がかかるので、手離します。ネジが一本欠品。写真に写っている物が全てです。3/20値下げ致しました。 9/20値下げしました。
http://narcologia.ru/goods/traverse147426.html
http://narcologia.ru/goods/capitation595208.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle22466.html
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