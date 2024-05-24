SENNHRISER e945

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ゼンハイザーのダイナミックマイクe945です。マイク本体のみの出品です。購入したのは5年ほど前ですが使用回数4,5回で、状態は良いと思います。ケースは付属しません。マイクのみです。●以下商品説明●ボーカル用 超単一指向性フルメタルボディはハンドリングノイズの影響を受けにくく、広いダイナミックレンジと周波数レスポンスでプロフェッショナルクオリティのステージを力強くサポートします。■タイプ：ダイナミックマイク■指向特：超単一指向性■周波数特性：40Hz～18kHz■感度：－54dB（0dB＝1V/Pa、1kHz）■出力インピーダンス：350Ω■重量：（約）330g■外形寸法：47mm（最大径）、186mm（全長）