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※44992※ピアノ椅子★送料無料
商品番号 Y18859589591
商品名

※44992※ピアノ椅子★送料無料
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピアノ椅子中古品です。座面大きさ約30cm×45cm座面高さ約44cm~52cm脚を外してお送りしますので、中古品ご理解頂ける方、ご連絡をお待ちしています。※こちらの商品スパナ付属しておりません。
http://narcologia.ru/goods/freezer43098.html
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