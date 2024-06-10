SUPER VISION　透明水彩絵具　ラメ入り分離色40色セット　お裾分け

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花火 人魚海岸 海洋楽園 鯨落 SUPERVISION 水彩絵具 分離色 ラメ入り40色セット ハーフパンケース付きスーパーヴィジョンのラメ入り分離色の絵の具を2mlハーフパンにつめたものです。色見本は付属しません。八分目ほど詰めて乾燥させています。手作業なので気泡等ある部分もあります。使えれば良い方向けです。色番は側面2箇所に手書きで書いてあります。ハーフパンケース入りでハーフパンにはマグネットを付けています。すぐに使いたい方向けです。ハーフパンケースは元から少し凹みがありました。ご了承ください。絵具の種類...水彩絵の具絵具の性質...透明