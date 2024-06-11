安室奈美恵　雑誌　切り抜き①

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古いので2005年からの雑誌切り抜きです。○フリーペーパー(HMVやMTV)Queen〜PLAY.パスフュ.キャンスト.WhiteLight.WANTME.BESTFICTION○607080○Beauty○FLYINGPOSTMAN２冊○クラベイション１冊○ヴィダルサスーン○チラシ○ライブグッズ紹介○雑誌(ViVi8冊.Sカワ9冊.POPTEEN4冊.BLENDA4冊.WOOFINgirl4冊.WOOFIN1冊.PINKY3冊.Sweet3冊.Oriconstyle3冊.グラマラス3冊.カワイイ2冊.Fine2冊.mina1冊.nonno1冊.spring1冊.ルイール1冊.ジゼル1冊)分の切り抜きです。雑誌切り抜き290ページ(枚数)、上記のペーパー等は66枚と3冊です。全てファイルに入れて保管してましたが、ファイルはなしで発送致します。経年劣化の為シミがあるのもあります。雑誌から切り抜いてますので、完璧に綺麗とは言えませんのでご理解ください。水漏れ対策、段ボール(リサイクル使う場合あり)発送します。バラ売り不可