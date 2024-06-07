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【最終値下げ】CASIO 61鍵盤 電子キーボード CTK-2550
商品番号 F13781710376
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【最終値下げ】CASIO 61鍵盤 電子キーボード CTK-2550
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,400 円
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商品詳細

ほとん使用していないので目立つ汚れなどはなく綺麗です。素人保管の為神経質な方は購入ご遠慮ください。即購入◎お値下げ不可。着払いの場合はお値下げ可。
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