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- 【最終値下げ】CASIO 61鍵盤 電子キーボード CTK-2550
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商品詳細
ほとん使用していないので目立つ汚れなどはなく綺麗です。素人保管の為神経質な方は購入ご遠慮ください。即購入◎お値下げ不可。着払いの場合はお値下げ可。
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