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アルトクラリネットリード バンドーレン トラディショナル 3.5 2箱 新品
商品番号 I94355783819
商品名

アルトクラリネットリード バンドーレン トラディショナル 3.5 2箱 新品
ブランド名 バンドーレン
特別価格 税込 2,137 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンドレン青箱の3半、アルトクラリネットリードの新品未開封品です。一箱あたり定価5,720円通販価格4,500円程度アルトサックス用に使う方もいらっしゃるそうです。種類...クラリネットアクセサリー・パーツ...リード#Vandoren
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