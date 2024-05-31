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- アルトクラリネットリード バンドーレン トラディショナル 3.5 2箱 新品
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商品詳細
バンドレン青箱の3半、アルトクラリネットリードの新品未開封品です。一箱あたり定価5,720円通販価格4,500円程度アルトサックス用に使う方もいらっしゃるそうです。種類...クラリネットアクセサリー・パーツ...リード#Vandoren
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