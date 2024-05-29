【美品】YAMAHA MG12XU アナログミキサー

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YAMAHAのアナログミキサーでMG12XUになります。1回ほどテストで利用しましたが、デジタルミキサーに変えたので出品します。動作も問題ない状態です。■商品詳細・最大6Mic/12Line入力（4モノラル+4ステレオ）/2グループバス+1ステレオバス/2AUX（FX含む）・マイクプリアンプ「D-PRE」搭載・1ノブコンプ・SPXによる高品位なデジタルエフェクト24種類を搭載・24ビット/192kHz2in/2outUSBインターフェース機能・iPhone（iOS7以降）/iPad（2以降）/iPadCameraConnectionKit/Lightning-USBカメラアダプタ使用可・CubaseAI（ダウンロード版でのご提供）・CubasisLE(iPadアプリケーション。AppStoreよりダウンロード)・＋48Vファンタム電源・メタルシャーシ・内蔵電源を搭載・RK-MG12ラックマウント金具使用可＜仕様＞入力チャンネル モノラル：4 モノラル/ステレオ：2出力チャンネル STEREOOUT：2 MONITOROUT：1 PHONES：1 AUXSEND：2 GROUPOUT：2バス STEREO:1,GROUP:2,AUX（FX）:2電源電圧 AC100V,50Hz/60Hz消費電力 22W寸法 幅308×高さ118×奥行422㎜質量 4.2kg製造年：未記載付属品：本体、電源ケーブル、マニュアル、外箱外箱にプチプチを巻いて発送します。お値引き希望の場合は、コメントにお願いします。MG12XUYAMAHA#YAMAHA#MG12XU種類···ミキサー