KING TONE GUITAR エフェクター The Duellist2022

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますKINGTONEGUITARのオーバードライブ「TheDuellist2022」になります。アルミニウム削り出し筐体にサイドDIPスイッチを採用したDuellist2022です。DRIVE-AはビンテージのTS-808をベースにしたオーバードライブで、DRIVE-BはビンテージのBluesBreakerにインスパイアされたオーバードライブになります。DRIVE-AとDRIVE-Bをそれぞれ個別に使用したり、同時に使用出来ます。また、天面のスイッチ以外にもDRIVE-AとBの前後を切り替えたり、DIPスイッチでの切替えで色々な音が楽しめます。ノイズも少なくTSとBluesBreakerの美味しい所を組み合わせた感じがします。昨年の10月に購入後、部屋での使用のみでボードへの組み込みもありません。ちょっとわかりづらいのですが、写真の11枚目と12枚目の様に、まだ透明のフィルムも貼ったままになっています。本体、箱、取扱説明書、保証書、シール、底面に貼る足のシール？になります。新品価格¥62,480＊保証期間は1年だと思いますので、10月17日までになると思います。素人目になりますが、目立つような傷も無くキレイな方だと思います。ぜひご検討よろしくお願いします。エフェクトタイプ···オーバードライブ種類···エレキギター用#king_tone#オーバードライブ#ts#チューブスクリマー#blues_breaker#ブルースブレーカー#duellist#デュエリスト
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