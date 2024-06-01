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【美品！】ハードケース付き♪古賀政男　大正琴
商品番号 B62285063291
商品名

【美品！】ハードケース付き♪古賀政男　大正琴
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,648 円
在庫状況 あり

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商品詳細

親戚から譲り受けた大正琴です。長年保管しておりました。詳しいことは分かりませんがケースの金具が一箇所少し錆びてる以外はとてもきれいな状態だと思います。●付属品：ハードケース、本体、ピックハードケースの上からプチプチにくるんで発送いたします＾＾♪
http://narcologia.ru/goods/recycling829714.html
http://narcologia.ru/goods/update707395.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture260141.html
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