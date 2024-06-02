九谷焼 十二ヶ月 春画 盃

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ご覧頂きましてありがとうございます。説明不足等至らない点があるかと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。▼サイズ幅：約5.9㎝高さ：約2.6㎝尚、採寸は素人ということをご了承くださいませ。また、記載は最大値でございます。▼汚れ・傷等欠けやひびございません。尚、画像にてご確認くださいませ。▼付属品画像の盃の他、専用箱がございます。▼ご購入の前に画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。買取り品（中古品）としての経年劣化等はご了承ください。▼ご購入の方へ私の出品物は即ご購入いただいて結構でございます。尚、トラブルを避ける為、コメントをいただいている場合でも「先にご購入いただいた方を最優先する」事にしております。▼発送方法について緩衝材を十分に使用して包み、らくらくメルカリ便にてお送りさせていただきます。尚、らくらくメルカリ便以外をご希望の方はご遠慮なくお申し付けくださいませ。▼ご質問についてご遠慮なく、お値引き等も含めご質問をしていただきたいと思います。尚、多少お時間をいただく場合もございますが、なるべく早めにご返答をさせていただきたいと思います。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#食器#民芸#伝統工芸#コレクション#古民芸#杯#ぐい呑#酒盃#酒杯