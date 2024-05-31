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商品詳細
実家の物置にありました。箱や包装資材など経年劣化はあると思います。 詳しく分からないため画像にてご判断よろしくお願いいたします。画像の追加など気になることは購入前にお問い合わせください。亀井勝 灰釉 花入 花瓶らくらくメルカリ便にて発送いたします。隙間に新聞紙など詰める場合があります。ご了承いただけます方のみご購入よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi581547.html
http://narcologia.ru/goods/reboot801636.html
http://narcologia.ru/goods/unusable76374.html
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亀井 勝 – 瀬戸陶芸協会〔公式サイト〕
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