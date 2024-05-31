ノーランライアン　エンゼルス　大谷翔平　球場配布　ボブルヘッド

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商品詳細
ノーランライアンエンゼルス大谷翔平歴代最強！メッツ、エンゼルス、アストロズ、レンジャースと4球団に亘り、数々の記録を達成された、ノーランライアンの球場配布版ボブルヘッドを出品致します。陶器製、18センチ。新品未使用で、暗所にて保管★シーズン最多奪三振記録・通算最多奪三振記録保持者。現在はヒューストン・アストロズのエグゼクティブ・アドバイザーを務めている。野球殿堂入り（1999年）●生涯成績勝利数 324奪三振5714防御率3.191999年野球殿堂入り最優秀防御率：2回（1981年、1987年）最多奪三振：11回（1972年-1974年、1976年-1979年、1987年-1990年）※歴代2位、ウォルター・ジョンソンの12回に次ぐワールドシリーズ優勝：1回（1969年）ノーヒットノーラン：7回（歴代最多、2位はサンディー・コーファックスの4回）MLBオールスターゲーム選出：8回通算奪三振：5714（歴代1位）※2位はランディ・ジョンソンの48753000奪三振：1980年7月4日（33歳）※歴代最年少シーズン奪三振：383（歴代8位）※20世紀以降ではサンディ・コーファックスの382を更新
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