e.muポスター　サイン入り

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。e.muポスターサイン入りlovearound購入時の特典かと思います。emuのボーカルとギターは解散後NeedlessLyricsというバンドをやっていたようです。大切に保管していました他のものと同時購入可能です。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。emuエミュー ロック ヴィジュアル バンド#e.mu#MIZUKI#DAISUKE#YUKKU#TAKAHIRO#男宿他のものと同時購入可能です。
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