ポケモンカード　アルセウス　UR

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商品詳細
商品の詳細は画像をご覧ください素人管理の為神経質な方は御遠慮ください分からない事等あればコメントお願いします素人目では白かけ、横線等はないかと思います種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···URボックスパックシングル···シングル
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