⭕️希少！　仏像　仏教美術　高村光雲　銅製　観音像 立像　銘観音菩薩　古美術　骨董

⭕️高村光雲銅製観音像細部まで滑らかに造られております。特にお顔つきがよく美形の観音様です。銅製ですが肌の柔らかさを感じるほどの見事な出来栄えです。一部表面に錆がありますが、錆び取り剤を使えば取れると思います。当たり傷などもなく綺麗です⭕️サイズ約⭕️幅 12cm高さ40㎝重さ2.7kg♦️即決ok!コメント最中でも購入手続きを先にされた方を優先とさせていただきます。♦️プロフィールの注意事項を全て読まれて、ご納得された方のみご購入ください。【1-7】古美術品骨董主な素材···銅



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観音菩薩の置物です 銅製 美術品 - 金属工芸



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