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墨運堂 百選墨 No.71 丹鳳朝陽
商品番号 P30603667718
商品名

墨運堂 百選墨 No.71 丹鳳朝陽
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 6,815 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『RITAOCHAN公式アカウント04様専用』書道・古墨ご覧くださりありがとうございます。『墨運堂百選墨No.71丹鳳朝陽』です。純植物性生松松煙と鉱物性油煙の炭素粒子を混合し、膠液で練り合わせています。色彩的には紺茶系の品のよい黒色です。長期保管品になりますが、状態はきれいです。出品にあたり検品・撮影のため開封しております。
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