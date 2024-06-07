墨運堂 百選墨 No.71 丹鳳朝陽

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商品詳細
『RITAOCHAN公式アカウント04様専用』書道・古墨ご覧くださりありがとうございます。『墨運堂百選墨No.71丹鳳朝陽』です。純植物性生松松煙と鉱物性油煙の炭素粒子を混合し、膠液で練り合わせています。色彩的には紺茶系の品のよい黒色です。長期保管品になりますが、状態はきれいです。出品にあたり検品・撮影のため開封しております。
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百選墨 NO.71 丹鳳朝陽 純植物性生松松煙 , 鉱物性油煙混合墨 - 書道用具専門店 西本皆文堂 オンラインショップ
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