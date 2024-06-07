ヤナギサワ テナーサックス 純正ケース

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柳澤ヤナギサワT-992購入時に付属した純正ケースです。ショルダーストラップと鍵が付属します。楽器本体やリード、マウスピースは付属しません。ヤナギサワのテナーサックスであればT-991、T-901、T-902のものと同等と思われます。ケース蓋側表面にシール痕があります。鍵は純正ではない可能性があるものですが開閉は可能です。複数ケースがあるので手放しますが、純正だけあって安定感があります。自立するためクローゼットでの保管に最適でした。外観上は使用感がありますがまだ十分使えると思います。ケース自体に大きなポリ袋でカバーした状態で発送させていただきます。自治体指定ゴミ袋になる可能性がありますが新品の袋ですのでご容赦ください。