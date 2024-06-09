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美品　Epiphone エピフォンMasterbilt J-45エレアコギター
商品番号 L75409096225
商品名

美品　Epiphone エピフォンMasterbilt J-45エレアコギター
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 26,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂きありがとうございます。(北海道、沖縄、離島の方は送料が別途かかる場合がございますので購入前にコメントください)★タバコ吸いません、ペットいません★#海人のギターの部屋　(^^)【メーカー】エピフォン【型番】MasterbiltJ-45【機能】定価82500円BodyShape：SlopedShoulderedDreadnoughtBodyMaterial：SolidMahoganyTop：SolidSitkaSpruceBack：SolidMahoganySide：SolidMahog【年式】不明【カラー】サンバースト【コンディション】中古品ですので、使用感はありますが目立った傷等はありません。【付属品】ソフトケース【梱包】プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。【発送】2日から3日の間で発送させて頂きます。こちらの商品は中古品になりますが、アルコール除菌、清掃をして出品させて頂いておりますのでご安心下さい。こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。複数販路併売のため、キャンセルをさせていただく場合もございます」その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。☆☆☆他にも多数いろいろな商品揃えてます☆☆☆　　　　こちらから見れます➡︎#海人の部屋　(^^)管理番号081023-039600-0001
http://narcologia.ru/goods/Persia767988.html
http://narcologia.ru/goods/moisture33069.html
http://narcologia.ru/goods/browse841591.html
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