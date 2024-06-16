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【未開封】DC COMICS美少女 DC UNIVERSE『カタナ』
商品番号 S12953843653
商品名

【未開封】DC COMICS美少女 DC UNIVERSE『カタナ』
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,610 円
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商品詳細

コレクターの叔父から、断捨離で譲り受けました！未開封品となっております。DCCOMICS美少女DCUNIVERSEカタナ1/7完成品フィギュアよろしくお願いいたします！
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