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exo exist kms カイ 中華トレカ
商品番号 T69702670113
商品名

exo exist kms カイ 中華トレカ
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,575 円
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商品詳細

全て公式のカードを取り扱っております^^即日発送、即購入可です！セット購入でしたら割引致しますのでコメントして下さい!!撮影時のみスリーブ、硬質ケースから出して撮影をしています！保管に関しては暗所で大切に保管しております！折れ濡れ防止対策、丁寧な梱包でゆうゆうメルカリ便ポスト投函にて発送致します！初期キズ等がある場合がございます...ご理解頂ける方のみ購入をお願い致します！商品到着後、差し替え防止の為返品は承っておりませんm(._.)m検索EXOカイトレカroverシウミンスホベッキョンチャニョルギョンスチェンジョンデカイセフンBROADCASTINGPHOTOCARD韓国公式トレカラキドロヨントンサノク事前収録
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