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- ストライダー ライトグリーン12インチ 肩がけストラップ付き
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商品詳細
ストライダー12インチライトグリーン3〜4歳で使用しました。楽しく遊んだのでそれなりに使用感ありますが、1人のみの使用なのでまだまだ乗れるかと思います。また持ち運びに便利な肩掛けショルダーストラップもお付けします。※スタンドも別途出品してます、併せて購入の場合お値引き可能です。
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