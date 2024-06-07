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ストライダー ライトグリーン12インチ　肩がけストラップ付き
商品番号 U34851932740
商品名

ストライダー ライトグリーン12インチ　肩がけストラップ付き
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストライダー12インチライトグリーン3〜4歳で使用しました。楽しく遊んだのでそれなりに使用感ありますが、1人のみの使用なのでまだまだ乗れるかと思います。また持ち運びに便利な肩掛けショルダーストラップもお付けします。※スタンドも別途出品してます、併せて購入の場合お値引き可能です。
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