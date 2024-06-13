Buffet Crampon ビュッフェ クランポン クラリネット E13



ビュッフェ・クランポン B♭クラリネット E13 選定品



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ご覧頂きありがとうございます。コメントなし即購入も可能です。■商品■BuffetCramponビュッフェクランポンクラリネットE13マウスピース（Vandoren）付きケース付き■状態■動作確認済み。目立つような傷などはございません。使用、保管に伴い多少のくすみ、細かい傷などはございます。写真にてご確認下さい。写真に写っているものが全てになります。しばらくメンテナスは行なっていないため、メンテナスをおすすめします。タンポ・コルクは消耗品扱いになるため、交換・リペア前提でご購入下さい。また、中古品であることをご理解の上、ご購入頂きますよう宜しくお願いします。 #クランポン#ビュッフェクランポン#クラリネット#クランポンクラリネット#クラリネットクランポン#クランポンe13#りんごの出品