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Buffet Crampon ビュッフェ クランポン クラリネット E13
商品番号 G24958680743
商品名

Buffet Crampon ビュッフェ クランポン クラリネット E13
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 48,465 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。コメントなし即購入も可能です。■商品■BuffetCramponビュッフェクランポンクラリネットE13マウスピース（Vandoren）付きケース付き■状態■動作確認済み。目立つような傷などはございません。使用、保管に伴い多少のくすみ、細かい傷などはございます。写真にてご確認下さい。写真に写っているものが全てになります。しばらくメンテナスは行なっていないため、メンテナスをおすすめします。タンポ・コルクは消耗品扱いになるため、交換・リペア前提でご購入下さい。また、中古品であることをご理解の上、ご購入頂きますよう宜しくお願いします。　#クランポン#ビュッフェクランポン#クラリネット#クランポンクラリネット#クラリネットクランポン#クランポンe13#りんごの出品
http://narcologia.ru/goods/moisture474469.html
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