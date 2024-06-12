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九谷焼 大井孝作 2.5号 花草 香炉❁⃘*.゜木箱付
商品番号 C52617317890
商品名

九谷焼 大井孝作 2.5号 花草 香炉❁⃘*.゜木箱付
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,154 円
在庫状況 あり

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商品詳細

九谷焼大井孝作2.5号花草香炉です優しい雰囲気のこうろです。サイズは5.3π×高さ7cm素人採寸につき多少の誤差はお許しくださいm(__)m素人なので詳しい事は分かりませんが…父のアンティークコレクションの1つです。まだまだ元気ですが元気なうちにどなたかにお譲りしたいとの事で代行で出品させて頂きました他にもアンティークなお品物を出品しておりますのでご覧下さい。#ヒスココアンティーク#百寿#恵比寿#香炉#縁起物#七福神#九谷焼#九谷#大井孝#草花
http://narcologia.ru/goods/tenet852663.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose52040.html
http://narcologia.ru/goods/freezer470098.html
九谷焼 大井孝作 2.5号 花草 香炉❁⃘*.゜木箱付-
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