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プロスターズ　8個➕おまけセット
商品番号 U55271594711
商品名

プロスターズ　8個➕おまけセット
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長期保存の為、細かい傷、汚れ、反りなどあります。アルシンドはケースの凹み、角の折れあり。#サッカー#プロスターズ#コリンシアン#PROSTARS#CORINTHIAN#小野伸二#フェイエノールト#エムボマ#ヴィッセル神戸#カメルーン#MBOMA#ラモス瑠偉#日本代表#RAMOS#レオナルド#鹿島アントラーズ#アルシンド#サビジェビッチ#LEONARDO#ALCINDO#SAVICEVIC#Jリーグ#フィギュア
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